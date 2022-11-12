​Гвардиола: «Не думаю, что где-то ещё я проведу 7 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проводит в клубе уже седьмой сезон. Испанский тренер ответил на вопрос, допускает ли он вариант, при котором он проработает так же долго где-то ещё.

«Проведу ли я семь лет где-то ещё? Нет, я так не думаю. Трудно найти то, что у меня есть здесь как у тренера. Чтобы тренировать долго, вам нужна поддержка и помощь в виде результатов. Но в этом мире, как мы знаем, тренеров регулярно критикуют и увольняют», - сказал Гвардиола журналистам.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/2023.