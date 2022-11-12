Гвардиола: «Победил сильнейший»

В матче шестнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в текущем сезоне, причем в домашнем матче - команда Хосепа Гвардиолы проиграла со счетом 1:2 «Брентфорду». Наставник «горожан» считает результат игры справедливым - по его словам, сложности возникли с самого начала матча.

- Выиграл сильнейший, у нас были проблемы с самого начала игры. Мы не могли бороться за длинные мячи. Они очень хорошо, очень глубоко защищались. Мы не смогли взять темп, динамику. Тяжелая игра, они были лучше нас в ней, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.