Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Менди: «Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности»

08 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1 1.14 X 8.50 2 19.00
12.11 15:30

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди дал интервью французскому изданию RMC Sport, в котором ответил на обвинения в нескольких изнасилованиях. Напомним, что судебный процесс над защитником «горожан» продолжается до сих пор.

«После моего перехода в «Манчестер Сити» интерес женщин увеличился в 10 раз. Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности», – сказал Менди.

В последний раз Бенджамен выходил на поле ещё на старте прошлого сезона. Напомним, в своё время «Манчестер Сити» заплатил за футболиста «Монако» сумму свыше 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамен Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
15:08 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Я всегда хотел получить ещё один шанс в АПЛ»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Кэлвин Филлипс залечил травму и готов принять участие в чемпионате мира
14:24 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Фоден отреагировал на прозвище «стокпортский Иньеста»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» следующим летом бесплатно хочет подписать нападающего из АПЛ
13:38 · Англия. Чемпионшип
Фанат снял кофту и помог футболисту во время матча Чемпионшипа
13:16 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Порту»
13:13 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» надеются на то, что уход Роналду укрепит положение тен Хага и успокоит раздевалку
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового форварда во Франции
12:34 · Англия. Кубок лиги
Филлипс: «Гвардиола сказал, что собирается выпустить меня в матче с «Челси»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает
12:01 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не планирует продавать Брою»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов выделить на трансфер Азара 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Камеруна: «Салах не впечатляет, я могу делать то же, что и он»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Директор «Челси» Барнард: «В феврале мы можем быть совершенно другой командой»
Все новости
Рекомендуем