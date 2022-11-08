Менди: «Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности»

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди дал интервью французскому изданию RMC Sport, в котором ответил на обвинения в нескольких изнасилованиях. Напомним, что судебный процесс над защитником «горожан» продолжается до сих пор.

«После моего перехода в «Манчестер Сити» интерес женщин увеличился в 10 раз. Знаю, что я не Брэд Питт, понимаю, что девушки писали мне не из-за внешности», – сказал Менди.

В последний раз Бенджамен выходил на поле ещё на старте прошлого сезона. Напомним, в своё время «Манчестер Сити» заплатил за футболиста «Монако» сумму свыше 50 миллионов евро.