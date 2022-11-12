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​Холанн вернулся в основу «Манчестер Сити»

12 Ноября 2022 • 14:44 Комментировать
Манчестер Сити
0:1
Брентфорд
1 1.14 X 8.50 2 19.00
1-й тайм

В субботу «Манчестер Сити» проведёт последний матч перед паузой, связанной с проведением в Катаре чемпионата мира. Забивной нападающий «горожан» Эрлинг Холанн вернулся в основной состав команды.

Отметим, что в четырёх последних матчах «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выходил на поле лишь раз, причём на замену.

Полностью стартовый состав «Манчестер Сити» выглядит так: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» стартует в 15:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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