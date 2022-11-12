​Холанн вернулся в основу «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт последний матч перед паузой, связанной с проведением в Катаре чемпионата мира. Забивной нападающий «горожан» Эрлинг Холанн вернулся в основной состав команды.

Отметим, что в четырёх последних матчах «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выходил на поле лишь раз, причём на замену.

Полностью стартовый состав «Манчестер Сити» выглядит так: Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» стартует в 15:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.