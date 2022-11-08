Менди признался, что «Манчестер Сити» не платит ему зарплату с сентября 2021 года

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди в интервью RMC Sport признался, что клуб не платит ему зарплату с сентября 2021 года. Напомним, француз обвиняется ряде эпизодов изнасилования, а судебный процесс над ним идёт до сих пор.

Годовой оклад Менди в «Манчестер Сити» составлял около 6 миллионов евро в год. В связи с тем, что француз имеет проблемы с законом, клуб не выплачивает ему положенный оклад.

Напомним, Менди обошёлся «Манчестер Сити» в сумму в районе 50 миллионов евро в 2017 году, когда переходил из «Монако». Ранее футболист признался, что после перехода в стан «горожан» его популярность среди женщин заметно возросла.