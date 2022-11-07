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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер назвал главные проблемы «Тоттенхэма» при Конте

07 Ноября 2022 • 00:32 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Ливерпуль
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выступил в защиту Антонио Конте.

В воскресенье «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2), ставшее третьим в последних четырёх матчах Премьер-лиги, и критика в адрес итальянского наставника усилилась.

«Конте добился огромных успехов, используя привычную для себя тактику, он не станет от неё отходить. Назначая его, вы всегда знаете, что получите, а если вас это не устраивает – вините самих себя.

С Конте «Тоттенхэм» попал в четвёрку АПЛ в прошлом сезоне, он вывел команду в 1/8 Лиги чемпионов, сейчас идёт с ней на четвёртом месте в лиге. Главная проблема «шпор» – защита и вратарь, которые не соответствуют требованиям Конте», – считает Каррагер.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джейми Каррагер Антонио Конте
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