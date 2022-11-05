Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать игрока «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попросил руководство английского клуба подписать полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, сообщает Fiсhajes.

По информации источника, представители «Ливерпуля» уже пытаются вступить в переговоры с мадридским клубом.

Действующий контракт Льоренте с «матрасниками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Атлетико» девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее он также защищал цвета «Алавеса» и «Реала», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2018 году.