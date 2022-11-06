«Тоттенхэм» продлил длительную безвыигрышную серию в матчах с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» – один из наиболее неудобных соперников для «Тоттенхэма» в последние годы.

Сегодняшний поединок завершился для «шпор» домашним поражением – 1:2. Таким образом, «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Ливерпуль» уже в 11-м по счёту матче кряду во всех турнирах. За этот период команды десять раз встречались в Английской премьер-лиге (три ничьи и семь побед «красных»), ещё одна встреча прошла в рамках финала Лиги чемпионов в 2019 году (тогда «Ливерпуль» победил со счётом 2:0). Последний успех лондонцев в противостояниях с коллективом Юргена Клоппа датирован октябрём 2017 года (4:1).