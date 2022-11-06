Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал итоги поединка против «Тоттенхэма».

Гости одолели «шпор» со счётом 2:1, а египтянин записал на свой счёт оба гола.

«Мы отлично сыграли в первом тайме, а после перерыва нам немного не везло, но главное – мы победили и завоевали три очка. Играть против «Тоттенхэма» всегда непросто. Моя главная цель – помочь команде перевернуть неудачную ситуацию в чемпионате.

Мы знали, что даже при счёте 2:0 нам будет тяжело, ведь мы играли в гостях против команды из верхней шестёрки АПЛ, и наша качественная игра без мяча позволила нам удержать преимущество во втором тайме», – заявил в интервью Sky Sports Салах.