Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Жизнь в Англии тяжела – многие клубы тратят большие деньги на трансферы»

05 Ноября 2022 • 03:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
1 3.30 X 3.65 2 2.10
06.11 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз посетовал на финансовую мощь конкурентов по Премьер-лиге.

«Я не знаю, что будет делать «Тоттенхэм» в январе, но жизнь в Англии – это всегда трудно, так как многие клубы тратят большие деньги. Я предпочитаю быть честным и всегда говорить правду болельщикам», – цитирует итальянского наставника инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом «Тоттенхэм» потратил на покупку новых игроков порядка 170 млн евро, а общая сумма продаж составила менее 40 млн.

После 13 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «шпоры» занимают третью строчку в турнирной таблице с 26 набранными очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.35 3.55 2.17
Видео
05.11.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.14 9.40 17.00
Видео
05.11.22 в 18:00
Лидс Лидс
Борнмут Борнмут
2.08 3.70 3.50
Видео
05.11.22 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.75 3.45 2.55
Видео
05.11.22 в 20:30
Эвертон Эвертон
Лестер Лестер
2.17 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
04:01 · Англия. Премьер-лига
Шведский владелец туристического кемпинга умоляет журналистов правильно писать фамилию Холанна
03:26 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Жизнь в Англии тяжела – многие клубы тратят большие деньги на трансферы»
02:57 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» попробует подписать Силву уже в январе слухи
02:23 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Без «Ливерпуля» «Манчестер Сити» доминировал бы в АПЛ, как это делал «Ювентус» в Италии»
01:56 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Обамеянг совсем не такой, каким его видят окружающие»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, кого считает главным претендентом на чемпионство в АПЛ
01:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда я завидую Холанну»
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» запланировал продление контракта Тилеманса, на которого претендуют «Арсенал» и «Барселона»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Бентанкур – потенциально один из лучших полузащитников мира, но у него есть недостаток»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Виллиан рассказал, что Каземиро думает об АПЛ
04 Ноября
23:21 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о первых двух месяцах у руля «Челси»: «Удовлетворён, но мы можем прибавить» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Чувствую, что моя работа в «Челси» не была закончена»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Конте раскритиковал календарь АПЛ
22:36 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Аугсбурга» рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги пригласит игрока «Реала» в «Вулверхэмптон», если возглавит клуб слухи
Все новости
Рекомендуем