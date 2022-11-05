Конте: «Жизнь в Англии тяжела – многие клубы тратят большие деньги на трансферы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз посетовал на финансовую мощь конкурентов по Премьер-лиге.

«Я не знаю, что будет делать «Тоттенхэм» в январе, но жизнь в Англии – это всегда трудно, так как многие клубы тратят большие деньги. Я предпочитаю быть честным и всегда говорить правду болельщикам», – цитирует итальянского наставника инсайдер Фабрицио Романо.

Минувшим летом «Тоттенхэм» потратил на покупку новых игроков порядка 170 млн евро, а общая сумма продаж составила менее 40 млн.

После 13 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги «шпоры» занимают третью строчку в турнирной таблице с 26 набранными очками.