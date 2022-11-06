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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» впервые за полгода выиграл выездной матч АПЛ

06 Ноября 2022 • 21:54 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» добился долгожданной гостевой победы в матче Английской премьер-лиги.

Воскресная встреча против «Тоттенхэма», прошедшая в Лондоне, завершилась триумфом «красных» – 2:1. В составе команды Юргена Клоппа дважды отличился Мохамед Салах, на что «шпоры» ответили одним голом Гарри Кейна. Сегодняшняя выездная победа – первая для «Ливерпуля» в нынешнем сезоне в рамках чемпионата Англии. Действующие вице-чемпионы не выигрывали вне «Энфилда» около полугода – с мая.

С 19 очками после 13 встреч «Ливерпуль» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм», потерпев третье поражение в последних четырёх играх, уступил третью позицию «Ньюкаслу».

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Тоттенхэм Ливерпуль
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