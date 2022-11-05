Конте озвучил главное условие руководству «Тоттенхэма» для продления контракта

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте согласится продлить свой истекающий контракт при одном условии. По информации от журналиста Мэтта Лоу, в последующие годы «шпоры» будут обязаны тратить на трансферном рынке на уровне «Манчестер Сити», чтобы построить команду, способную бороться за чемпионский титул.

Также тренер попросил руководство быть честными в своих амбициях. Итальянец опасается, что президент клуба Даниэль Леви сперва пообещает ему деньги на усиление, а затем не поддержит слова действиями.

Конте возглавил «Тоттенхэм» год назад и за короткий срок сумел финишировать с командой в топ-4. Сейчас команда располагается на третьем месте в АПЛ.