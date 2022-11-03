Ван Дейк – о защитнике «МЮ» Мартинесе: «Критики говорили ерунду»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк похвалил коллегу из «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

В начале сезона многие критиковали «красных дьяволов» за покупку низкорослого центрбека, считая его неспособным заиграть в Англии, однако позднее аргентинец удостоился лестных отзывов за свою игру.

«Люди, сомневавшиеся в нём из-за роста, говорили ерунду, – считает ван Дейк. – Мартинес – важный игрок для «Манчестер Юнайтед», он здорово владеет мячом, агрессивен. Могу сказать о нём только хорошее. Да, высокий рост может помогать защитнику, но Мартинес отлично зарекомендовал себя в Премьер-лиге после своего перехода», – цитирует The Overlap нидерландского футболиста.