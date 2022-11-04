Эмери рассказал о своих целях в «Астон Вилле»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился информацией о своей мечте в клубе.

«Моей мечтой является завоевание трофея с «Астон Виллой». Это отличный вызов для меня. Вторая мечта — сыграть с клубом в еврокубках», — приводит слова Эмери Sky Sports.

При этом специалист заявил, что сейчас нужно думать о предстоящей игре, потому что команда находится не в самом приятном положении.

«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков за 13 матчей.

В 15-м туре подопечные Эмери встретятся с «Манчестер Юнайтед», игра состоится 6 ноября, начало матча запланировано на 17:00 по мск.