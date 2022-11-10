Невилл: «Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла»

Восьмикратный Чемпион Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем Криштиану Роналду после поражения от «Астон Виллы» (1:3).

«Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла. Он обязан был взять слово после поражения. В случае победы интервью должен давать или футболист, который забил гол, или звёздный игрок. В случае поражения слово на себя должен взять или вратарь, или центральный защитник, или капитан», - цитирует Невилла Metro.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.