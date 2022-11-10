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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла»

10 Ноября 2022 • 02:11 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Восьмикратный Чемпион Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о нападающем Криштиану Роналду после поражения от «Астон Виллы» (1:3).

«Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла. Он обязан был взять слово после поражения. В случае победы интервью должен давать или футболист, который забил гол, или звёздный игрок. В случае поражения слово на себя должен взять или вратарь, или центральный защитник, или капитан», - цитирует Невилла Metro.

После этого поражения «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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