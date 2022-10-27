У «МЮ» есть два кандидата на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» включил в свой шорт-лист двух кандидатов на замену голкиперу Давиду де Хеа, который в конце сезона по истечению срока контракта может покинуть команду на правах свободного агента.

По информации от The Athletic, «красные дьяволы» присматриваются к вратарю «Атлетик» Бильбао Унаи Симону, а также к голкиперу «Порту» Диогу Коште, который вчера установил новый рекорд Лиги чемпионов по отбитым пенальти.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» не прочь продлить контракт с де Хеа, но для этого нужно, чтобы испанец согласился на сокращение зарплаты. В данный момент испанец занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба.