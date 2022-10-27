Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «МЮ» есть два кандидата на замену де Хеа

27 Октября 2022 • 15:34 Комментировать (1)
Санта-Клара
...
Порту
1 8.00 X 4.50 2 1.40
29.10 17:30

«Манчестер Юнайтед» включил в свой шорт-лист двух кандидатов на замену голкиперу Давиду де Хеа, который в конце сезона по истечению срока контракта может покинуть команду на правах свободного агента.

По информации от The Athletic, «красные дьяволы» присматриваются к вратарю «Атлетик» Бильбао Унаи Симону, а также к голкиперу «Порту» Диогу Коште, который вчера установил новый рекорд Лиги чемпионов по отбитым пенальти.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» не прочь продлить контракт с де Хеа, но для этого нужно, чтобы испанец согласился на сокращение зарплаты. В данный момент испанец занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Давид Де Хеа унаи симон Диогу Кошта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САНТА-КЛАРА ПОРТУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
27 Октября 2022 в 15:41
Он и Бруно кого бы нужно было бы сохранить , уход этих игроков будет потерей для МЮ
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
15:34 · Англия. Премьер-лига
У «МЮ» есть два кандидата на замену де Хеа 1
14:59 · Англия. Премьер-лига
Нуньес рассказал о совете, который получил от Суареса 1
14:53 · Англия. Премьер-лига
Альварес: «Все мы знаем, какие качества есть у Холанна»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» Гинтоли прокомментировал слухи о переходе Осимхена в «Баварию» или «МЮ»
13:21 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Готов сыграть 70 матчей за сезон»
13:06 · Англия. Премьер-лига
Эмери назвал первую трансферную цель «Астон Виллы» 1
13:01 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Гвардиола очень требователен к защитникам»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Мартинелли и Сака – настоящие машины»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл усиление в полузащиту
11:57 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Арсенала» на январь
10:51 · Англия. Премьер-лига
Конте настаивает на продлении контракта с Хёйбьергом
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на форварда «Вулверхэмптона»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Очень восхищаюсь Райсом»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Хаверц оценил шансы «Челси» на победу в Лиге чемпионов под руководством Поттера
Все новости
Рекомендуем