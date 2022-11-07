Эмери прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери пообщался с журналистами после матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. «Львы» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Наши болельщики были прекрасны, а игроки полностью выполнили план на игру. Я рад победе, но это только первый шаг. В этой встрече мы показали очень хорошую игру, поэтому можем быть оптимистично настроены на следующие матчи», - приводит слова испанского тренера BBC Sport.

Подопечные Эмери набрали 15 баллов и поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» с 23 очками остался на пятой строчке.