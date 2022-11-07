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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери - лишь четвёртый тренер, который выиграл свой первый матч против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

07 Ноября 2022 • 06:56 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В пятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» оставила не у дел «Манчестер Юнайтед», выиграв со счетом 3:1. Это был первый матч для Унаи Эмери в качестве тренера «вилланов» против «Манчестер Юнайтед», и он стал всего лишь четвертым тренером в истории высшей лиги английского футбола, который смог выиграть в первом своем матче у «красных дьяволов».

Перед этим подобное сделали Дэйв Бассетт в 1992 году с «Шеффилд Юнайтед», Жозе Моуринью с «Челси» в 2004 и Алан Курбишли с «Вест Хэмом» в 2006 году. В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостевом матче с «Брайтоном», это случится 13 ноября.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Унаи Эмери Астон Вилла
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