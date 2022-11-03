Де Хеа не ведёт переговоры с другими клубами

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пока не ведёт переговоры с другими клубами о возможном переходе следующим летом на правах свободного агента. Напомним, в конце сезона у испанца заканчивается контракт с «красными дьяволами».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Давид пока надеется продлить своё соглашение с манкунианцами. «Манчестер Юнайтед» готов предложить игроку контракт с сокращением зарплаты, но пока неизвестно, подпишет ли его испанец.

Де Хеа является основным голкипером «Манчестер Юнайтед» уже 11 лет. С тех пор он выиграл с командой несколько трофеев, в том числе и Английскую премьер-лигу в сезоне-2012/13.