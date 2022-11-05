Фред: Для меня является удовольствием играть с Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос высказался об игре вместе с Каземиро.

Фред сказал Marca, что знал о приходе Каземиро заранее, потому что общался с ним и рассказывал обо всем в клубе, ему понравился проект. Игрок заявил, что он получает удовольствие от игры с Каземиро, который является одним из лучших игроков команды.

Напомним, 30-летний Каземиро перебрался в стан «красных дьяволов» минувшим летом, перейдя из мадридского «Реала». В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах за «МЮ», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.