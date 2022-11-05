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Фред: Для меня является удовольствием играть с Каземиро

05 Ноября 2022 • 18:28 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 3.35 X 3.55 2 2.10
Через 21 ч. 9 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос высказался об игре вместе с Каземиро.

Фред сказал Marca, что знал о приходе Каземиро заранее, потому что общался с ним и рассказывал обо всем в клубе, ему понравился проект. Игрок заявил, что он получает удовольствие от игры с Каземиро, который является одним из лучших игроков команды.

Напомним, 30-летний Каземиро перебрался в стан «красных дьяволов» минувшим летом, перейдя из мадридского «Реала». В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах за «МЮ», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Фред Сантос
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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