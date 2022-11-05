Виллиан рассказал, что Каземиро думает об АПЛ

Вингер лондонского «Фулхэма» Виллиан процитировал своего соотечественника из «Манчестер Юнайтед».

Недавно экс-футболист «Челси» и «Арсенала» стал рекордсменом среди бразильцев по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге, и ему явно было интересно, каковы первые впечатления Каземиро о чемпионате Англии: «В телефонном разговоре Каземиро сказал мне: «Чувак, Премьер-лига – это потрясающе», – приводит Times Sport слова Виллиана.

Каземиро пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, перебравшись из мадридского «Реала» более чем за 70 млн евро. В девяти матчах АПЛ 30-летний бразильский хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.