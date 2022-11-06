«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» зимой

«Манчестер Юнайтед» отпустит защитника Аарона Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» грядущей зимой, сообщает Daily Mail.

Напомним, английский футболист перешёл в стан манкунианцев летом 2019 года как раз из лондонского клуба. Тогда сумма трансфера составила 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед» всего один матч, не отметившись в нём результативными действиями.

Действующий контракт Уан-Биссаки с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 18 миллионов евро.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт сегодня, 6 ноября, против «Астон Виллы». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.