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«МЮ» не ожидает новичков в январе

02 Ноября 2022 • 14:55 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.60 2 2.02
06.11 17:00

«Манчестер Юнайтед» не будет активничать на январском трансферном рынке. По информации от журналиста Manchester Evening News Самуэля Лакхёрста, «красные дьяволы» не ожидают никаких прибытий зимой.

Ранее сообщалось, что команда может возобновить интерес к нападающему ПСВ Эйндховена Коди Гакпо. Нидерландец якобы мог заменить Криштиану Роналду, который в этом сезоне не является основным и хочет поскорее покинуть команду.

Также были слухи о покупке игрока на правый фланг обороны для создания конкуренции с Диогу Далотом. Тем не менее, если верить источнику, «красные дьяволы» собираются подождать с этими целями до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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