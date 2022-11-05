«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ван де Бека в аренду

«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать своего полузащитника Донни ван де Бека. По сведениям The Athletic, «красные дьяволы» в предстоящее трансферное окно могут отдать игрока в аренду, но в их планы не входит продажа хавбека.

Источник сообщает, что наставник команды Эрик тен Хаг рассчитывает на футболиста в будущем, поэтому готов отпустить его лишь на полгода для получения игровой практики.

В текущем сезоне ван де Бек принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор 25-летнего нидерландца с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.