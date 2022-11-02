Невилл: «Очевидно, что «Манчестер Сити» гарантирует себе попадание в четвёрку»

Восьмикратный чемпион АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» сформировал финальную четвёртку Английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

«Очевидно, что «Манчестер Сити» гарантирует себе попадание в четвёрку, как, думаю, и «Тоттенхэм». Также я назвал бы «Арсенал», - приводит слова Невилла Mirror.

Специалист считает, что две части сезона будут кардинальным образом отличаться друг от друга. По итогам сезона бывший футболист сформировал следующую четвёрку лучших: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». На текущий момент все перечисленные команды, кроме «красных дьяволов», уже находятся в топ-4.