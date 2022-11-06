«Астон Вилла» шокировала «Манчестер Юнайтед» и ушла из зоны вылета

В 14-м туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», которая никак не могла выбраться из зоны вылета. «Красные дьяволы» имели явный перевес только по владению мячом и угловым, но провальный стартовый отрезок стоил команде важных очков.
Леон Бэйли слева прорвался в штрафную и в борьбе с защитником все же открыл счет. На 11-й минуте Люка Динь со штрафного перебросил стенку и удвоил счет. Перед завершением первого тайма «МЮ» вернул интригу, Люк Шоу с рикошетом забил из-за штрафной площади. Сразу после перерыва Джакоб Рамси в контратаке вновь огорчил «МЮ».
1:3, манкунианцы идут на пятом месте, их соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Бэйли Леон8'
|(2:0) Динь Люка11'
|45'Шоу Люк (2:1)
|(3:1) Рамси Джакоб49'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон• 62'Динь Люка79' (Янг Эшли (79') •Дендонкер Леандер•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб•Бэйли Леон 42'70' (Макгинн Джон (70') •Буэндия Эмилиано79' (Ингс Дэнни (79') •Уоткинс Олли78' (Камара Бубакар (78')
Де Хеа Давид•Далот Диогу• 73'Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Шоу Люк 10'65' (Эланга Энтони (65') •Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Рэшфорд Маркус•Ван де Бек Донни65' (Маласиа Тирелл (65') •Гарначо Алехандро65' (Марсьяль Антони (65') •Роналду Криштиану 62'
06 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Огорчил момент с капитанской повязкой… позор.
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