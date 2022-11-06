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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» шокировала «Манчестер Юнайтед» и ушла из зоны вылета

06 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать (7)
Астон Вилла
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», которая никак не могла выбраться из зоны вылета. «Красные дьяволы» имели явный перевес только по владению мячом и угловым, но провальный стартовый отрезок стоил команде важных очков.

Леон Бэйли слева прорвался в штрафную и в борьбе с защитником все же открыл счет. На 11-й минуте Люка Динь со штрафного перебросил стенку и удвоил счет. Перед завершением первого тайма «МЮ» вернул интригу, Люк Шоу с рикошетом забил из-за штрафной площади. Сразу после перерыва Джакоб Рамси в контратаке вновь огорчил «МЮ».

1:3, манкунианцы идут на пятом месте, их соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Бэйли Леон8'  
(2:0) Динь Люка11'  
  45'Шоу Люк (2:1)
(3:1) Рамси Джакоб49'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс Тайрон  62'Динь Люка 79' (Янг Эшли ( 79') Дендонкер ЛеандерСоарес ДугласРамси ДжакобБэйли Леон  42' 70' (Макгинн Джон ( 70') Буэндия Эмилиано 79' (Ингс Дэнни ( 79') Уоткинс Олли 78' (Камара Бубакар ( 78')
Запасные: Ольсен РобинБеднарек ЯнЧамберс КалумАугустинссон ЛюдвигСансон Морган
Де Хеа ДавидДалот Диогу  73'Линделоф ВикторМартинес ЛисандроШоу Люк  10' 65' (Эланга Энтони ( 65') Каземиро КарлосЭриксен КристианРэшфорд МаркусВан де Бек Донни 65' (Маласиа Тирелл ( 65') Гарначо Алехандро 65' (Марсьяль Антони ( 65') Роналду Криштиану  62'
Запасные: Магуайр ГарриПельистри ФакундоДубравка МартинМактоминай СкоттШоретире ШолаФред СантосСанчо Джедон
06 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Астон Вилла
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Dаvid MU
06 Ноября 2022 в 20:11
Как Роналду выходит так сразу проблемы начинаются! Либо на тоненького за счет того, что спасает Де Хея, либо проигрываем((( Посмотрите без Роналду все последние матчи, они значительно отличаются, как результатом, так и самой игрой!
Alex1972
06 Ноября 2022 в 19:53
А Геша то неплох в вольной борьбе... "Наборолся" почти на красную... В первый раз такое видел... Может ему туда перейти?... А-ха-ха-ха...
ингерман
06 Ноября 2022 в 19:21
ай тренеришка паказал дзен-хагу што такое апээль.. ржавый ужо отпИсавши.. ждем-с хворосца.. А-ха-ха-ха! )))
Element-22
06 Ноября 2022 в 19:17
Передаю привет тем, кто хаял Бруно, уступающего по количеству ключевых передач только КДБ и создающего пачки моментов для рэшфордов.
Огорчил момент с капитанской повязкой… позор.
ARTUR
06 Ноября 2022 в 19:14
Хорошо пошел приход бирмингенцам Унаи.. со второго матча уже что то получается , конечно МЮ теперь не лакмусовая бумажка для того что бы говорить что мы сильны, особенно с сегодняшним составом , что с Антони ?? его что загнали так глубоко за то что он тогда так финтанул ?? или я что то пропустил , второй матч его не вижу . По большому счету мне жаль ЭТХ ...состав очень дорогой но днари , помните недавно такой был Арсенал ?? сейчас я вижу точно такое же.. пока эту помойку не очистить ничего не будет .Нападающих ВООБЩЕ нет , ботекс это вообще минус в команде , и вышедший с испанцами в нападении Мага смотрелся рядом с ними как равный ,,форвад,, то есть точно такой же тупорез как Решфор и распиаренный КР , какой то додик тут все кричит что рекордмайстер ))) в зад ему поцелуй вместе с его рекордами )) Унаи браво !!! в любом случае .
Sergey999
06 Ноября 2022 в 19:24
Да что же вы во всем Роналду вините??? А как же остальные напы???
Dаvid MU
06 Ноября 2022 в 20:11
Без Роналду команда лучше играет, посмотри матчи и статистику
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