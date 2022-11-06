«Астон Вилла» шокировала «Манчестер Юнайтед» и ушла из зоны вылета

В 14-м туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» гостил у «Астон Виллы», которая никак не могла выбраться из зоны вылета. «Красные дьяволы» имели явный перевес только по владению мячом и угловым, но провальный стартовый отрезок стоил команде важных очков.

Леон Бэйли слева прорвался в штрафную и в борьбе с защитником все же открыл счет. На 11-й минуте Люка Динь со штрафного перебросил стенку и удвоил счет. Перед завершением первого тайма «МЮ» вернул интригу, Люк Шоу с рикошетом забил из-за штрафной площади. Сразу после перерыва Джакоб Рамси в контратаке вновь огорчил «МЮ».

1:3, манкунианцы идут на пятом месте, их соперник делит 12-ю строчку.