Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал тактическую ошибку, допущенную в матче против «Астон Виллы».

«Красные дьяволы» уступили бирмингемцам со счётом 1:3, прервав собственную беспроигрышную серию в чемпионате.

«Мы слишком торопились с подачами – наши кроссы были неподготовленными и совершались из не самых удобных позиций, чего следовало избегать. Подачи в штрафную соперника должны происходить в правильные моменты. Думаю, было глупо с нашей стороны пытаться постоянно находить Роналду в воздухе», – рассказал нидерландский наставник в интервью официальному телеканалу «Манчестер Юнайтед».