Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду»

07 Ноября 2022 • 00:48 Комментировать (1)
Астон Вилла
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал тактическую ошибку, допущенную в матче против «Астон Виллы».

«Красные дьяволы» уступили бирмингемцам со счётом 1:3, прервав собственную беспроигрышную серию в чемпионате.

«Мы слишком торопились с подачами – наши кроссы были неподготовленными и совершались из не самых удобных позиций, чего следовало избегать. Подачи в штрафную соперника должны происходить в правильные моменты. Думаю, было глупо с нашей стороны пытаться постоянно находить Роналду в воздухе», – рассказал нидерландский наставник в интервью официальному телеканалу «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
07 Ноября 2022 в 00:56
Посади его на лавку и навешивать никто не будет... Будут стараться играть... Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Ньюкасл
1
4
4.30 3.70 1.85
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
3.50 3.65 2.15
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
2
1.90 3.45 4.40
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
1
2
3.45 3.75 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
00:59 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Уверен, Сон быстро поправится и сыграет на чемпионате мира»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду» 1
00:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главные проблемы «Тоттенхэма» при Конте
06 Ноября
23:40 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался платить 50 млн евро за одного из самых результативных игроков Европы 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Статистика Салаха – это безумие»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Конте – о поражении от «Ливерпуля»: «Несправедливый и необъяснимый итог»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Тоттенхэм» был лучше «Ливерпуля» во втором тайме»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продлил длительную безвыигрышную серию в матчах с «Ливерпулем»
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за полгода выиграл выездной матч АПЛ
21:44 · Англия. Премьер-лига
Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Кейн остаётся главной трансферной целью «Баварии» на лето
20:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о поражении в матче с «Астон Виллой»: «Неприемлемо» 3
20:37 · Англия. Премьер-лига
Салах стал лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в матчах против «Тоттенхэма»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем