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«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»

05 Ноября 2022 • 11:34 Комментировать
Саутгемптон
...
Ньюкасл
1 4.00 X 3.70 2 1.88
06.11 17:00

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сообщил, что английский клуб готов вернуть из «Манчестер Юнайтед» 33-летнего вратаря Мартина Дубравку, который выступает за манкунианцев на правах аренды.

Английский специалист признался, что ему очень нравится словацкий голкипер, который в нынешнем сезоне не провёл в составе «красных дьяволов» ни одной официальной встречи.

«Конечно же, наши двери всегда открыты. Многое зависит от самого Мартина. Не знаю, какая у него ситуация в нынешней команде, но мне нравится Дубравка и как футболист, и как человек. Он отлично провёл прошлый сезон за нас. Мартин — невероятный голкипер», — цитирует Хау Goal.

Свой следующий матч «Ньюкасл» проведёт завтра, 6 ноября, против «Саутгемптона». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Мартин Дубравка
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САУТГЕМПТОН НЬЮКАСЛ
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