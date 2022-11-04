Бёрн: «Критики «Ньюкасла» немного глупые»

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн высказался о критике «сорок» на фоне хороших результатов в текущей кампании Английской премьер-лиги.

«Мы стараемся не слушать всё то, что о нас говорят. Но когда такие вещи произносят, это звучит странно, поскольку видно, как хорошо выступали ребята, которые в клубе до прихода больших денег. Я думаю, что люди, которые так говорят, немного глупые», – заявил защитник «Ньюкасла», чьи слова приводит iNews.

Отметим, что после 13 игр «сороки» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 24 баллами.

