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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бёрн: «Критики «Ньюкасла» немного глупые»

04 Ноября 2022 • 20:01 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Ньюкасл
1 4.00 X 3.70 2 1.88
06.11 17:00

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн высказался о критике «сорок» на фоне хороших результатов в текущей кампании Английской премьер-лиги.

«Мы стараемся не слушать всё то, что о нас говорят. Но когда такие вещи произносят, это звучит странно, поскольку видно, как хорошо выступали ребята, которые в клубе до прихода больших денег. Я думаю, что люди, которые так говорят, немного глупые», – заявил защитник «Ньюкасла», чьи слова приводит iNews.

Отметим, что после 13 игр «сороки» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 24 баллами.
 

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Ньюкасл Дэн Бёрн
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САУТГЕМПТОН НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
04 Ноября 2022 в 22:03
Хорошо идут по сезону. И игра качественная. Хау, пожалуй, на сегодняшний день - лучший английский тренер.
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