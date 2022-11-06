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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» уже третий после разгрома «Саутгемптона»

06 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать
Саутгемптон
1:4
Ньюкасл
окончен

В 14-м туре чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Ньюкасл» в попытке помешать «сорокам» победить в четвёртом матче кряду. Ничего у «святых» не получилось, в середине матча у гостей забили Мигель Альмирон, Крис Вуд и Джо Уиллок, сделав счет разгромным, - 3:0. «Саутгемптон» лишь на 89-й минуте отыграл один гол, но Бруно Гимараэс вернул перевес в три мяча (4:1).

«Ньюкасл» уже третий, как и соперник, только тот - с конца.

Протокол игры  
Саутгемптон1:4Ньюкасл
  35'Альмирон Мигель (0:1)
  59'Вуд Крис (0:2)
  62'Уиллок Джо (0:3)
(1:3) Перро Ромен89'  
  90'Гимараэс Бруно (1:4)
Базуну ГэвинХуан Лариос 34' (Лавия Ромео ( 34'  75') Белла-Котчап Армель 72' (Чалета-Цар Дуе ( 72') Салису МохаммедПерро РоменУорд-Праус ДжеймсМэйтленд-Найлс ЭйнслиУолкотт Тео 64' (Арибо Джо ( 64') Армстронг Стюарт 64' (Эдози Самуэль ( 64') Эльюнусси МохамедАдамс Че 64' (Армстронг Адам ( 64')
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаЛянко ВойновичМара Секу
Поуп НикТриппьер Киран 81' (Андерсон Эллиот ( 81') Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 73' (Сен-Максимен Аллан ( 73') Альмирон Мигель 81' (Манкильо Хави ( 81') Уилсон Каллум 46' (Вуд Крис ( 46') Мёрфи Джейкоб 64' (Шелви Джонджо ( 64')
Запасные: Таргетт МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДарлоу Карл
06 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Ньюкасл Саутгемптон
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