«Ньюкасл» уже третий после разгрома «Саутгемптона»

В 14-м туре чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Ньюкасл» в попытке помешать «сорокам» победить в четвёртом матче кряду. Ничего у «святых» не получилось, в середине матча у гостей забили Мигель Альмирон, Крис Вуд и Джо Уиллок, сделав счет разгромным, - 3:0. «Саутгемптон» лишь на 89-й минуте отыграл один гол, но Бруно Гимараэс вернул перевес в три мяча (4:1).

«Ньюкасл» уже третий, как и соперник, только тот - с конца.