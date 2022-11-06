«Ньюкасл» уже третий после разгрома «Саутгемптона»

В 14-м туре чемпионата Англии «Саутгемптон» принимал «Ньюкасл» в попытке помешать «сорокам» победить в четвёртом матче кряду. Ничего у «святых» не получилось, в середине матча у гостей забили Мигель Альмирон, Крис Вуд и Джо Уиллок, сделав счет разгромным, - 3:0. «Саутгемптон» лишь на 89-й минуте отыграл один гол, но Бруно Гимараэс вернул перевес в три мяча (4:1).
«Ньюкасл» уже третий, как и соперник, только тот - с конца.
Протокол игры
|35'Альмирон Мигель (0:1)
|59'Вуд Крис (0:2)
|62'Уиллок Джо (0:3)
|(1:3) Перро Ромен89'
|90'Гимараэс Бруно (1:4)
Базуну Гэвин•Хуан Лариос34' (Лавия Ромео (34') • 75'Белла-Котчап Армель72' (Чалета-Цар Дуе (72') •Салису Мохаммед•Перро Ромен•Уорд-Праус Джеймс•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Уолкотт Тео64' (Арибо Джо (64') •Армстронг Стюарт64' (Эдози Самуэль (64') •Эльюнусси Мохамед•Адамс Че64' (Армстронг Адам (64')
Запасные: Маккарти Алекс•Диалло Ибраима•Лянко Войнович•Мара Секу
Поуп Ник•Триппьер Киран81' (Андерсон Эллиот (81') •Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Уиллок Джо73' (Сен-Максимен Аллан (73') •Альмирон Мигель81' (Манкильо Хави (81') •Уилсон Каллум46' (Вуд Крис (46') •Мёрфи Джейкоб64' (Шелви Джонджо (64')
Запасные: Таргетт Мэтт•Ласcеллс Джамал•Фрейзер Райан•Дарлоу Карл
06 ноября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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