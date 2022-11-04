Ван Нистелрой: «Сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это мечта»

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой был бы не против встретиться со своим бывшим клубом в лице «Манчестер Юнайтед» в раунде плей-офф в Лиге Европы. Напомним, в групповом этапе команда из Эйндховена уже играла против английской команды – лондонского «Арсенала».

«Сыграть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это мечта, но сперва нам нужно обыграть другую команду, чтобы получить возможность с ними сыграть. У нас разные корзины. Всегда приятно вернуться в те места, где ты пережил много эмоций, и с которыми тебя связывает много воспоминаний», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции.