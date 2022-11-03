Ван де Бек – о своём игровом времени в «МЮ»: «Если появится шанс, я должен им воспользоваться»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал ситуацию со своим игровым временем. Напомним, игрок не смог отвоевать себе место в основном составе даже под руководством Эрика тен Хага, с которым показывал свою лучшую форму в амстердамском «Аяксе».

«Я очень рад, что вернулся в строй и хочу попытаться помочь «Манчестер Юнайтед» Я чувствую себя просто отлично. Думаю, я должен продолжать в том же духе. Если появится шанс, я должен им воспользоваться», – цитирует нидерландца журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

На счету ван де Бека всего три матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, где игрок не отметился ни одним результативным действием.