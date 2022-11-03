Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду

Руководитель «Фламенго» Родольфо Ландим высказался о слухах о возможном переходе Криштиану Роналду.

«Я не знаю, кто придумал слухи об таком трансфере, но это очень творческие люди. Прежде всего, я хочу поинтересоваться: а кого он заменил бы в составе? Роналду сел бы на скамейку», – заявил президент бразильского клуба, чьи слова приводит издание Record. Ландим отметил, что никто в руководстве коллектива не пойдёт на столь безумный шаг, опровергнув возможный трансфер.

В текущей кампании на счету Роналду 15 матчей в рамках всех состязаний, в которых великий португалец забил три мяча при двух ассистах.

