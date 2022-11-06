Тен Хаг – о поражении в матче с «Астон Виллой»: «Неприемлемо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал неудачу своей команды в поединке Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» неожиданно уступили «Астон Вилле» (1:3), находившейся в нижней части таблицы до начала матча.

«Недопустимо пропускать такой гол после контратаки соперника в начале второго тайма. Наши игроки опытны и должны знать, как действовать в подобных ситуациях. Два пропущенных гола в самом начале матча – тоже лишнее. Мы не преуспели в единоборствах и могли лучше контролировать мяч на старте встречи. Казалось, что соперники просто свежее. Это неприемлемо. Игроки должны быть готовы взять на себя ответственность», – заявил в интервью Sky Sports тен Хаг.