Вратарь «Аугсбурга» рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Аугсбурга» Рафал Гикевич рассказал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» во время недавнего межсезонья.

«Я не только был связан с клубом, но и подписал различные доверенности с «Манчестер Юнайтед» и с «Ньюкаслом». На рынке вратарей всё работает как домино. Когда Мартин Дубравка ушёл, это место должен занять кто-то другой и так далее», – заявил польский вратарь, чьи слова приводит Canal+ Sport.

Игрок рассказал, что при звонке из Англии ему был задан вопрос о готовности рискнуть. В итоге, несмотря на подписанные бумаги, место запасного вратаря «красных дьяволов» досталось Мартину Дубравке.

35-летний Гикевич выступает за «Аугсбург» с 2020 года, проведя в его футболке 76 матчей на уровне Бундеслиги.

