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Спаллетти высказался о том, как «Ливерпуль» использует свои стандарты

02 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.45 X 3.70 2 2.03
05.11 20:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался насчёт того, как «Ливерпуль» использует свои стандарты. Напомним, вчера вечером команда Юргена Клоппа обыграла дома неаполитанцев со счётом 2:0, забив оба гола с углового.

«Ливерпуль» в среднем зарабатывает по 10-12 угловых. Команда делает большую ставку на эти стандарты и отлично ими пользуется», – сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на вчерашнее поражение от «Ливерпуля», именно «Наполи» выиграл свою группу и вышел в плей-офф с первого места. Команда Лучано Спаллетти обошла мерсисайдцев по очным встречам: в первом круге «Ливерпуль» потерпел разгром 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лучано Спаллетти Наполи
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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