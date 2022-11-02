Спаллетти высказался о том, как «Ливерпуль» использует свои стандарты

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался насчёт того, как «Ливерпуль» использует свои стандарты. Напомним, вчера вечером команда Юргена Клоппа обыграла дома неаполитанцев со счётом 2:0, забив оба гола с углового.

«Ливерпуль» в среднем зарабатывает по 10-12 угловых. Команда делает большую ставку на эти стандарты и отлично ими пользуется», – сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на вчерашнее поражение от «Ливерпуля», именно «Наполи» выиграл свою группу и вышел в плей-офф с первого места. Команда Лучано Спаллетти обошла мерсисайдцев по очным встречам: в первом круге «Ливерпуль» потерпел разгром 1:4.