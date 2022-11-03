Каррагер уверен, что «Ливерпуль» окажется в топ-4 АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о том, какие команды окажутся в четвёрке лучших по итогам нынешнего розыгрыша АПЛ.

Эксперт считает, что его бывший клуб «Ливерпуль» сможет включиться в борьбу за попадание в топ-4, несмотря на то, что сейчас мерсисайдцы лишь девятые. Каррагер убеждён, что во второй половине сезона «Ливерпуль» покажет ту игру, которая была у «красных» в прошлом году. Также бывший футболист отметил выступления лондонского «Арсенал», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Мне нравится смотреть, как играет «Арсенал», это практически моя самая любимая команда в этом сезоне. Считаю, что «Ливерпуль» опередит «Челси» в борьбе за топ-4, также там будут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», — приводит слова Каррагера The Telegraph.