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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Тоттенхэм» очень опасен»

04 Ноября 2022 • 21:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
1 3.30 X 3.65 2 2.10
06.11 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах «Тоттенхэма».

Команды встретятся в воскресном матче Английской премьер-лиги, который пройдёт в Лондоне.

«Для матчей с такими соперниками, как «Тоттенхэм», никогда не бывает удачного времени, – рассказывает немецкий специалист на пресс-конференции. – Я не считал, какова разница в набранных очках, но очевидно, что нам будет сложно. Они очень организованно защищаются и опасны в контратаках, а в последнее время ещё и зачастили с голами в концовках матчей. Нам предстоит битва с уверенным в себе соперником», – высказался Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп
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ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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