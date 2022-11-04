Клопп: «Тоттенхэм» очень опасен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах «Тоттенхэма».

Команды встретятся в воскресном матче Английской премьер-лиги, который пройдёт в Лондоне.

«Для матчей с такими соперниками, как «Тоттенхэм», никогда не бывает удачного времени, – рассказывает немецкий специалист на пресс-конференции. – Я не считал, какова разница в набранных очках, но очевидно, что нам будет сложно. Они очень организованно защищаются и опасны в контратаках, а в последнее время ещё и зачастили с голами в концовках матчей. Нам предстоит битва с уверенным в себе соперником», – высказался Клопп.