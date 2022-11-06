Конте – о поражении от «Ливерпуля»: «Несправедливый и необъяснимый итог»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что его команда заслуживала большего в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:2).

«Красные» отпраздновали два безответных мяча до перерыва, а во втором тайме «шпоры» сподобились только на один гол.

«Трудно объяснить наше поражение в сегодняшнем матче. Я был доволен нашей игрой и настроем игроков даже после первого тайма. Не знаю, каким образом соперник повёл со счётом 2:0, учитывая ход встречи. Во втором тайме мы отлично смотрелись, но вратарь «Ливерпуля» совершил несколько спасений, также мы попали в штангу и перекладину. Несмотря на результат, такая игра в матче с таким сильным соперником – повод для гордости», – отметил в интервью Sky Sports Конте.