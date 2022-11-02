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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри: «Нуньесу нужно больше уверенности»

02 Ноября 2022 • 13:05 Комментировать
Тоттенхэм
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Ливерпуль
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06.11 19:30

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал совет форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который перебрался в команду Юргена Клоппа этим летом из лиссабонской «Бенфики» за сумму в районе 80 миллионов евро.

«Думаю, Нуньесу нужно больше уверенности. Когда ты играешь в основном составе неделю за неделей, ты чувствуешь себя более спокойно. Это помогает сохранять холодную голову у чужих ворот», – цитирует Анри Daily Mirror.

Напомним, на счету Нуньеса три гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Также уругваец отметился тремя голами в Лиге чемпионов. Вчера игрок забил в ворота «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьерри Анри Дарвин Нуньес
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