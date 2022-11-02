Анри: «Нуньесу нужно больше уверенности»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал совет форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который перебрался в команду Юргена Клоппа этим летом из лиссабонской «Бенфики» за сумму в районе 80 миллионов евро.

«Думаю, Нуньесу нужно больше уверенности. Когда ты играешь в основном составе неделю за неделей, ты чувствуешь себя более спокойно. Это помогает сохранять холодную голову у чужих ворот», – цитирует Анри Daily Mirror.

Напомним, на счету Нуньеса три гола и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Также уругваец отметился тремя голами в Лиге чемпионов. Вчера игрок забил в ворота «Наполи».