«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Конте во время чемпионата мира

Руководство «Тоттенхэма» намеренно продлить соглашение с главным тренером команды Антонио Конте во время чемпионата мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что действующее соглашение итальянского специалиста с английским клубом рассчитано до лета 2023 года. По информации Скиры, сам Конте пока ещё не определился со своим будущим.

Конте возглавил «шпор» в ноябре прошлого года. Ранее специалист работал в «Ювентусе», «Челси», миланском «Интере», а также в национальной сборной Италии.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков после 13 матчей. В следующем туре лондонцы 6 ноября встретятся с «Ливерпулем». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.