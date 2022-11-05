Конте: «Без «Ливерпуля» «Манчестер Сити» доминировал бы в АПЛ, как это делал «Ювентус» в Италии»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте впечатлён успехами «Ливерпуля».

«Шпоры» сыграют против команды Юргена Клоппа в воскресенье, и Конте отметил заслуги «красных» при немецком специалисте: «Думаю, «Ливерпулю» есть чем гордиться, ведь в последние пять лет только этому клубу удавалось навязывать борьбу «Манчестер Сити». Полагаю, если бы не «Ливерпуль», «Сити» забирал бы один трофей за другим каждый год, как это недавно делал «Ювентус» в Серии А», – заявил в преддверии матча главный тренер лондонцев.

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 16 набранными очками. «Тоттенхэм» располагается на третьей строчке с 26 баллами, сыграв на один матч больше.