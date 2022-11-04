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Клопп — о травмах перед ЧМ-2022: «Мы виноваты в том, что позволили этому случиться»

04 Ноября 2022 • 17:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
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06.11 19:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травмах футболистов накануне катарского чемпионата мира.

«Никому нет дела до нас и до того, как мы с этой ситуацией справляемся. Мы все виноваты в том, что позволили этому случиться, и теперь нужно смириться с таким положением дел. Для игроков, которые получают травмы и не могут играть на чемпионате мира — это катастрофа, но как мы можем это изменить?», – цитирует одного из лучших специалистов мирового футбола издание ESPN. По словам немца, такая ситуация происходит перед каждым мундиалем, а сам Клопп ненавидит эту тему.

Отметим, что из игроков «Ливерпуля» по причине травмы катарский чемпионат мира точно пропустит португальский вингер Диогу Жота.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Чм-2022
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