Конте: «Уверен, Сон быстро поправится и сыграет на чемпионате мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что нападающий Сон Хынмин успеет восстановиться до старта чемпионата мира.

Футболист сборной Южной Кореи получил травму глаза в матче Лиги чемпионов против «Марселя», после чего был вынужден перенести операцию. Участие звезды «Тоттенхэма» на предстоящем мундиале остаётся под вопросом.

«Я отправил ему сообщение после его операции. Он очень разочарован ситуацией, но я надеюсь, что он сыграет на чемпионате мира, – поведал о состоянии Сона наставник «шпор». – Я был футболистом и знаю, насколько важно играть на этом турнире. Уверен, он быстро поправится и поможет своей сборной в Катаре», – цитирует Mirror итальянца.