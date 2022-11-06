Клопп: «Статистика Салаха – это безумие»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о важности Мохамеда Салаха, отметившегося дублем в матче против «Тоттенхэма» (2:1).

«Думаю, даже у таких игроков, как Кенни Далглиш и Робби Фаулер, были неудачные отрезки, когда они не забивали. Мо [Салах] не остановится, он всегда центре внимания. Он уже угодил в восьмёрку лучших бомбардиров клуба в истории, но у него всё впереди. Глядя на статистику голов и ассистов Салаха, ловишь себя на мысли, что это просто безумие. Для нас он очень важен, и сегодня он в очередной раз это подтвердил», – заявил Клопп.

До недавних пор на счету египтянина было всего три забитых мяча в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, но в последних двух встречах лидер «Ливерпуля» удвоил свой показатель.