Конте раскритиковал календарь АПЛ

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался на тему составления календаря Английской премьер-лиги на фоне катарского чемпионата мира.

«Сейчас говорить об этом бесполезно, поскольку мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить чемпионат мира во время сезона с таким графиком — это настоящее безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ», – заявил итальянский специалист, чьи слова приводит ESPN. Тем не менее, Конте отметил, что всё это лишь слова, а шоу должно продолжаться.

Решающая игра мундиаля пройдёт 18 декабря, а возвращение АПЛ запланировано на 26 декабря. Через три дня после окончания катарского чемпионата мира в Англии пройдут матчи четвёртого этапа Кубка лиги.

