«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко летом может оказаться в английском «Ливерпуле». По информации от местного издания Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа лидирует в борьбе за немецкого форварда.

В «Ливерпуле» считают, что Мукоко отлично подойдёт под тот игровой стиль, который ставит в команде главный тренер Юрген Клопп. Напомним, что летом мерсисайдцы потеряли нападающего Садио Мане, который ушёл в мюнхенскую «Баварию».

На счету Мукоко в данный момент четыре гола и две результативные передачи в чемпионате Германии. В середине ноября нападающему исполнится 20 лет. Помимо «Ливерпуля», игроком также интересовалась «Бавария».