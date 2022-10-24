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«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко

24 Октября 2022 • 15:47 Комментировать
Боруссия М
1:3
Айнтрахт Фр
окончен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко летом может оказаться в английском «Ливерпуле». По информации от местного издания Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа лидирует в борьбе за немецкого форварда.

В «Ливерпуле» считают, что Мукоко отлично подойдёт под тот игровой стиль, который ставит в команде главный тренер Юрген Клопп. Напомним, что летом мерсисайдцы потеряли нападающего Садио Мане, который ушёл в мюнхенскую «Баварию».

На счету Мукоко в данный момент четыре гола и две результативные передачи в чемпионате Германии. В середине ноября нападающему исполнится 20 лет. Помимо «Ливерпуля», игроком также интересовалась «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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