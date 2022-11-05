Конте: «Бентанкур – потенциально один из лучших полузащитников мира, но у него есть недостаток»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высоко оценивает талант полузащитника своей команды Родриго Бентанкура.

«Думаю, у Родриго есть реальная возможность достичь уровня одного из лучших полузащитников мирового футбола, и он это знает. Но существует одна проблема: он сам должен этого захотеть. Очевидно, чтобы чего-то добиться, вы должны этого желать.

В последнее время он показывает отличную игру, приносит много пользы команде на поле и за его пределами. Он в самом деле способен стать одним из лучших», – заявил рулевой «шпор» на пресс-конференции в преддверии матча против «Ливерпуля», который состоится в воскресенье.