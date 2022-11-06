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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Салаха на гол Кейна: «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» в Лондоне

06 Ноября 2022 • 21:21 Комментировать (2)
Тоттенхэм
1:2
Ливерпуль
окончен

«Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:2Ливерпуль
  11'Салах Мохамед (0:1)
  40'Салах Мохамед (0:2)
(1:2) Кейн Гарри70'  
Льорис УгоДайер ЭрикЛенгле КлеманДэвис БенЭмерсон Жуниор 69' (Кулушевски Деян ( 69') Сессеньон Райан 69' (Доэрти Мэтт ( 69') Бентанкур РодригоБиссума ИвХёйбьерг Пьер-ЭмильКейн ГарриПеришич Иван
Запасные: Танганга ДжафетСарр ПапСанчес ДавинсонСкипп ОливерХиль БрианЛукас МоураФорстер Фрейзер
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюФабиньо ЭнрикеЭллиотт Харви 74' (Джонс Кёртис ( 74') Алькантара ТьягоФирмино Роберто 74' (Хендерсон Джордан ( 74') Салах МохамедНуньес Дарвин
Запасные: Гомес ДжоКэлвин РамзиОкслейд-Чемберлен АлексКеллехер КаомхинЦимикас КостасБайчетич СтефанКарвалью Фабиу
06 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

15-й тур АПЛ собрал сразу две знатные пары. Открывали воскресенье «Арсенал» и «Челси», схлестнувшиеся в лондонском дерби, а закрывать день будет другой клуб из столицы – «Тоттенхэм» и представители красной части Ливерпуля. Конте против Клоппа – ещё одна огненная афиша. Правда, если вы взглянете в турнирную таблицу, но вряд ли сможете назвать соперников равными. «Ливерпуль» барахтается в середине, а «Тоттенхэм» замыкает топ-3, имея на 10 (!) очков больше.

Но в этот вечер о турнирных раскладах никто не думал. Клопп приехал за победой и в основе выпустил сильнейшее трио на данный момент: Салах – Фирмино – Нуньес. И начали они очень активно. Дарвин примерился двумя ударами со средней дистанции, однако в створ ни разу не попал. А заслуженный быстрый гол «Ливерпуля» в итоге оформил мэтр. Робертсон прострелил, Нуньес сыграл в подыгрыше, продлив на Салаха, а Мо мяч обработал и вторым касанием уложил его в сетку – 0:1.

У Конте в атаке бегал один Кейн, которому помогала чрезвычайно насыщенная полузащита и диспетчер Перишич. Как раз Иван и создал первый голевой момент, замкнув навес Кейна. Опасно пробил хорват, вот только штанга выручила «Ливерпуль». А гости слегка засушили игру, выстояли и под конец первого тайма ещё раз кольнули голом. Алиссон вынес мяч от своих ворот, Дайер каким-то непонятным образом скинул на ход Салаху, а Мохамед мастерски решил эпизод, выскочив на рандеву с Льорисом – 0:2.

«Тоттенхэм» не унывал. Второй тайм хозяева проводили явно бодрее, но опять каркас играл за Алиссона. Шикарно расчертили «шпоры»: диагональ прошла на Сессеньона, тот в касание скинул на Перишича, а Иван пальнул в перекладину. А следом Дайер чуть не закинул за шиворот Алиссону, однако бразилец успел в последний момент перевести мяч на угловой. Интригу получилось вернуть после результативных замен Конте.

Только Антонио выпустил Догерти и Кулушевски, как первый пустил второго по правому краю, Деня сделал проникающую передачу на Кейна, а главный страйкер «шпор» из-под Конате пробил точно под штангу – 1:2. А после подачи Перишича мог и сравнивать счёт Лангле, однако пробил чуть выше створа. Но и «Тоттенхэму» знатно везло, в контратаке Нуньес откликнулся на передачу Алькантары и что есть силы двинул в перекладину. И тут нет гола.

Огненный обмен ударами в концовке не изменил счёт на табло. «Ливерпуль» победил в Лондоне и немного улучшил турнирное положение, забравшись на восьмое место.

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Тоттенхэм Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Alex1972
06 Ноября 2022 в 21:32
Матч дня... Логичнее была бы ничья..
FORZAYOU
06 Ноября 2022 в 21:29
Огненный матч! Сона не хватало конечно
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