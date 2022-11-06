Салах стал лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля» в матчах против «Тоттенхэма»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает огорчать «Тоттенхэм» в поединках Английской премьер-лиги.

Команда Юргена Клоппа провела два безответных мяча в ворота «шпор» в первом тайме проходящего в эти минуты матча, и египетский форвард стал автором обоих голов, отличившись на 11-й и 40-й минутах. Именно Салах с сегодняшнего дня является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в противостояниях с «Тоттенхэмом» в чемпионате – семь голов. 30-летний футболист превзошёл прежнего рекордсмена Робби Фаулера, забившего лондонцам шесть раз.

В случае победы в сегодняшней встрече на счету «Ливерпуля» будет 19 очков после 13 матчей. «Тоттенхэм» останется с 26 баллами, сыграв на один матч больше.